رومانو: ميلان لن يفعل بند أحقية شراء ووكر.. وموقف اللاعب في سيتي

السبت، 31 مايو 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

كايل ووكر

قرر نادي ميلان عدم تفعيل بند أحقية الشراء في عقد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

وكان ميلان قد تعاقد مع اللاعب الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن ميلان لن يفعل بند أحقية شراء ووكر.

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وأفاد رومانو أن اللاعب سيعود إلى مانشستر سيتي مرة أخرى ولن ينضم لقائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم الوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وخاض ووكر 34 مباراة في الموسم الماضي رفقة مانشستر سيتي وميلان ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وأنهى ميلان موسمه في المركز الثامن برصيد 63 نقطة ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وأعلن ميلان تعيين ماسيميليانو أليجري خلفا لسيرجيو كونسيساو.

وعاد أليجري إلى ميلان بعد 11 عاما من رحيله.

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