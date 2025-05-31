كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع المغربي يحيى بن خالق

السبت، 31 مايو 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

الأهلي ضد العين

أتم نادي العين الإماراتي إجراءات التعاقد مع المدافع المغربي يحيى بن خالق.

ويستعد العين للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن نادي العين تعاقده مع المدافع المغربي يحيى بن خالق لمدة 4 مواسم.

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وانضم بن خالق لصفوف العين قادما من الفتح الرباطي المغربي.

وبات بن خالق الصفقة المغربية الثانية لنادي العين الإماراتي خلال هذا الصيف.

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وأعلن العين منذ أيام تعاقده مع المغربي الحسين رحيمي مهاجم الرجاء ليزامل شقيقه سفيان رحيمي.

ويواصل العين تدعيم صفوفه تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رامي ربيعة توجه رفقة شقيقه إلى دبي لمقابلة وكيله سامر سلامة، لبحث خطوته القادمة سواء باستكمال المفاوضات مع نادي العين قبل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي أو مناقشة العروض السعودية حال عدم إتمام الاتفاق مع النادي الإماراتي.

ومن المنتظر أن يتمم ربيعة انتقاله إلى العين الإماراتي ليشارك معه في كأس العالم للأندية في أمريكا الشهر المقبل حال التوقيع الرسمي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

يحيى بن خالق العين الإماراتي رامي ربيعة
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