من أجل المشاركة في كأس العالم.. فتح القيد بشكل استثنائي لـ الأهلي وزيادة الأجانب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد بشكل استثنائي للأهلي خلال فترة كأس العالم للأندية.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد تم الاستقرار على فتح باب القيد للأهلي فقط بداية من غدا 1 يونيو وحتى يوم 10 من نفس الشهر تمهيدا للمشاركة في البطولة.

كما قرر الاتحاد فتح عدد الأجانب للأهلي خلال البطولة وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيعود الأهلي لقواعد القيد المحلي بشكل طبيعي مباشرة عقب نهاية مشاركته في البطولة.

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط، بالإضافة لمحمد أحمد "سيحا" حارس المقاولون العرب لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.