لم يتبق سوى هيتون من رجال فيرجسون.. إيفانز يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت، 31 مايو 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

جوني إيفانز - مانشستر يونايتد

أعلن جوني إيفانز لاعب مانشستر يونايتد اعتزاله كرة القدم.

وكان إيفانز أحد الرجال الذين تدربوا تحت قيادة سير أليكس فيرجسون أسطورة النادي الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد أعلن رحيل الأيرلندي الشمالي عن صفوف الفريق عقب المباراة الودية ضد منتخب هونج كونج.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 37 عاما المباراة بشكل أساسي وخرج بين شوطي المباراة.

وبدأ إيفانز مسيرته الكروية في شباب مانشستر يونايتد وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى لعب للفريق الأول تحت قيادة فيرجسون.

وبعد رحيله بشكل نهائي إلى وست بروميتش عام 2015، خاض تجربة في ليستر سيتي في 2018 حتى عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023.

ولعب إيفانز 13 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل هدفا وخاض بواقع 647 دقيقة.

شكّل بشكل ملحوظ شراكةً ناجحةً مع ريو فرديناند في طريق يونايتد نحو لقب الدوري الإنجليزي الأخير، موسم 2012/2013، كما سجّل أربعة أهداف في ذلك الموسم. ولم يمضِ سوى موسمٍ واحدٍ آخر في أولد ترافورد، قبل أن يعود إلى النادي في صيف 2023 بعودةٍ مؤثرة.

وسجّل ثمانية أهدافٍ إجمالاً على مدار فترتين في أولد ترافورد.

وخاض إيفانز 241 مباراة بقميص يونايتد، محققًا ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية خلال فترته الأولى مع النادي، قبل أن يشارك كبديل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي.

وبذلك يتبقى فقط توم هيتون الحارس الثالث للفريق من حقبة فيرجسون حتى الآن.

جوني إيفانز
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