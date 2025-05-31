تقرير مغربي: بوجبا رفض عرض الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية

السبت، 31 مايو 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

كشف تقرير مغربي عن رغبة نادي الوداد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بداية من الشهر المقبل.

وبحسب راديو مارس المغربي، فإن الوداد تواصل مع بول بوجبا من أجل الانضمام للفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية.

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وأوضح التقرير ذاته النجم الفرنسي رفض خوض تجربة خارج أوروبا في الوقت الحالي.

وفي مارس الماضي وبعد أكثر من عام ونصف، انتهت عقوبة إيقاف بول بوجبا والتي كانت قد فرضت عليه بسبب تعاطي المنشطات.

وكانت اللجنة الدولي لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

يوفنتوس الفريق الأخير لبوجبا كان قد فسخ تعاقده مع النجم الفرنسي عقب قرار إيقافه.

ويستعد بوجبا للانضمام لفريق جديد في بداية الموسم الجديد.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وفقا للتقارير ولكن الصفقة لم تتم بسبب الإيقاف والذي منع أي نادي من المخاطرة بالتعاقد معه خاصة مع عدم التيقن من حالته البدنية التي سيعود عليها.

ويحق للنجم الفرنسي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني سواء من الآن أو مع بداية الموسم الجديد باعتباره لاعب حر.

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