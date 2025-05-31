عضو الأهلي: إعادة مباراة القمة هو القرار العادل.. والعقوبة لم تتغير

السبت، 31 مايو 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

يرى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن القرار العادل بشأن أزمة القمة هو إعادة المباراة مشيرا إلى أن العقوبة لم تتغير.

وقال الغزاوي عبر أون سبورت 1: "ضم زيزو؟ من المستحيل الحصول على إجابة واضحة من محمود الخطيب بشأن ملف الصفقات، هو أكثر من يفهم في كرة القدم في المجلس".

وأضاف "الخطيب هو المسؤول عن ملف الصفقات، يستشير ويحصل على المعلومات ويعمل على حسم التدعيمات مبكرا".

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وأكمل "الأهلي يحصل على حق ليس حقه؟ الأهلي أكبر بكثير من الدخول في هذه المهاترات والرد عليها، الأهلي طوال تاريخه قدوة وعادل وقائد المنظومة".

وأجاب "عقود اللاعبين الضخمة؟ هكذا أصبح السوق، عندما نصرف رقما كبيرا نستطيع الاستثمار في اللاعب، و99% من لاعبين الكرة الذين يتواجدون في الإعلانات من الأهلي".

وتابع "لا أعرف هل سينضم زيزو للأهلي أم لا، هو الآن لاعب في نادي الزمالك".

وأوضح "قرار عقوبة الأهلي لم يتغير، توجد لوائح تنظم البطولة، والأهلي دافع عن حقوقه، مجلس الإدارة عن اقتناع اتخذ القرار بعدم لعب مباراة الزمالك، بناء على أوراق الأهلي في التظلم ضد العقوبة صدر القرار بخصم 3 نقاط فقط وهذه هي اللائحة ورابطة الأندية أوضحت أن الأهلي لم يكن ينوي الانسحاب".

وواصل "أي شخص قرأ الملف وما حدث من ملابسات في المباراة من الموافقة على استقدام حكام أجانب ثم عدم تطبيق هذه الموافقة سيعرف أن الأمر بسيط للغاية بناء على اللائحة وهو خصم 3 نقاط".

وكشف "لم نتخذ وقتها القرار بعدم استكمال الدوري، بعد إحالة الملف إلى اللجنة الأولومبية وهي بمستوى عال للغاية، بناء على ذلك واحتراما مما حدث قرر الأهلي احترام قراراتها واستكملنا الدوري".

وأتم "أرى أن القرار العادل بشأن العقوبة هو إعادة مباراة الزمالك، بالنسبة لنا المباراة لم تلعب من الأساس لكي ننسحب منها، طلبنا لعب اللقاء بحكام أجانب بناء على الموافقة على طلبنا، لكن التزمنا بالقرار النهائي وكافحنا للتتويج بالدوري".

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