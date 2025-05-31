أموريم: برونو فيرنانديز مازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى بالعالم

لا يعتقد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مواطنه برونو فيرنانديز سيرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية.

وارتبط فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي والمشاركة مع بداية من كأس العالم للأندية.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "رحيل برونو فيرنانديز؟ لا أمتلك المعلومة ولكني أعتقد أنه سيستمر".

وأضاف "إنه يعي أننا نقوم بخطوات تغيير كل شيء وهذا ما يريده، لقد قال لا للعديد من العروض السابقة، وهو لاعب جيد ومازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى باللاعب".

وأفادت جريدة ديلي ميل أن نادي الهلال منح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مهلة لمدة 72 ساعة من أجل حسم موقفه من الانتقال للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر إدارة الهلال رد قائد مانشستر يونايتد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.