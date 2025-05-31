أموريم: برونو فيرنانديز مازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى بالعالم

السبت، 31 مايو 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

لا يعتقد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مواطنه برونو فيرنانديز سيرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية.

وارتبط فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي والمشاركة مع بداية من كأس العالم للأندية.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "رحيل برونو فيرنانديز؟ لا أمتلك المعلومة ولكني أعتقد أنه سيستمر".

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وأضاف "إنه يعي أننا نقوم بخطوات تغيير كل شيء وهذا ما يريده، لقد قال لا للعديد من العروض السابقة، وهو لاعب جيد ومازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى باللاعب".

وأفادت جريدة ديلي ميل أن نادي الهلال منح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مهلة لمدة 72 ساعة من أجل حسم موقفه من الانتقال للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر إدارة الهلال رد قائد مانشستر يونايتد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.

ويصل الراتب إلى 200 مليون جنيه استرليني في 3 مواسم، شاملة المكافآت، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الهلال يتمسك بشدة بضم النجم البرتغالي، فيما يحاول مانشستر يونايتد إقناعه بالبقاء ضمن صفوفه.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

في الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.

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