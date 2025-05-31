تقرير: نابولي يدخل سباق التعاقد مع جيوكيريس

السبت، 31 مايو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

دخل نابولي سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

ويحظى فيكتور جيوكيريس باهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعدما مستواه اللافت خلال هذا الموسم.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن نابولي مهتم للغاية بالحصول على خدمات المهاجم السويدي بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مهمة نابولي لن تكون سهلة في ضم جيوكيريس خاصة في ظل رغبة أندية إنجليزية في التعاقد معه.

وحسب التقارير الصحفية فإن أرسنال أكثر الراغبين في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وتوج سبورتنج لشبونة ببطولة الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على منافسه فيتوريا جيماريش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من البطولة.

وكانت الجولة الأخيرة من الدوري تشهد صراعا ناريا بين سبورتنج لشبونة وخصمه بنفيكا.

ووصل سبورتنج للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي وحصل على البطولة.

وخلفه مباشرة بنفيكا بـ80 نقطة.

فيكتور جيوكيريس نابولي أرسنال
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