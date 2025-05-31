وكيله: صلاح ودي بروين تربطهما علاقة طيبة.. وسيندم على الرحيل من سيتي

كشف هيرويج دي بروين والد ووكيل أعمال كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق عن وجود علاقة طيبة بين نجله ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال هريويج عبر قناة أون سبورت 2: "دي بروين تربطه علاقة قوية ببيب جوارديولا إذ تأثر به ووصل لأفضل مستوى له".

وأضاف "لا أعرف السبب الحقيقي وراء عدم تجديد عقده مع مانشستر سيتي، لكن أعتقد أنه سيشعر بالندم في نهاية مسيرته لعدم تمديد العقد لمدة عامين".

وأكمل "ربما قرار رحيله تجاري أكثر منه فنيا في هذه اللحظة ويمكننا تفهم ذلك، ناد مثل مانشستر سيتي يجب أن يخطط لسنوات ويجدد الفريق بلاعبين أصغر سنا".

وأوضح "الكثيرون يعتقدون أن فترة دي بروين مع تشيلسي سلبية، لكنه يقدر هذه الخطوة في طريقه لتحقيق حلمه وكان يحب التدريب تحت قيادة جوزيه مورينيو".

وتابع "دي بروين لم يحصل على الفرصة مع تشيلسي، لذلك فضل الرحيل، ربما أقل قوة من تشيلسي لكنه كان يريد اللعب باستمرار واستعاد مستواه في ألمانيا".

واستمر "كثيرا ما نرى حديث بين محمد صلاح ودي بروين بعد المباريات، هناك علاقة طيبة بينهما ربما ليست صداقة مقربة، لكن أعلم أن أطفال صلاح يدرسون في نفس المدرسة التي تضم أطفال كيفن، ويلتقون في الحفلات".

وأكمل "أطفال محمد صلاح حضروا حفلات أعياد الميلاد الخاصة بأطفال كيفن، أعتقد أن العلاقة بين صلاح ودي بروين ستستمر لأنهما يتشاركان المستوى والتحديات والاحترام المتبادل بينهما والتمسك بأحلامهما وعدم التخلي عنها وفعل كل شيء من أجلها".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا خيارات عديدة بشأن المستقبل، دي بروين يريد الاستمرار في المستوى العالي داخل كرة القدم، لا يمكنني الكشف أكثر عن تفاصيل يتم الترتيب لها حاليا".

وتزامل الثنائي في فترة قصيرة مع تشيلسي قبل رحيل دي بروين إلى فولفسبورج وصلاح إلى فيورنتينا.

وحسب التقارير الإخبارية وأوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي فإن دي بروين اقترب من الانتقال إلى نادي الجنوب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.