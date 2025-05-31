الفتح يلبي مطلب جوميز ويحسم ملف مراد باتنا
السبت، 31 مايو 2025 - 11:32
كتب : FilGoal
لبت إدارة نادي الفتح مطلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق بشأن تجديد تعاقد المغربي مراد باتنا.
مراد باتنا
النادي : الفتح
وينتهي تعاقد باتنا مع الفتح في 30 يونيو المقبل.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي الفتح توصلت إلى اتفاقٍ مع المغربي مراد باتنا، على تجديد عقده.
إدارة الفتح اتفقت مع باتنا على كافة التفاصيل الخاصة باستمراره لمدة موسمين وسيوقع رسميا خلال الأيام المقبلة.
باتنا، البالغ 34 عامًا، انضم الى صفوف الفتح في سبتمبر 2020 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.
وارتدى قميص الفتح خلال 126 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 50 هدفا، وصنع 35 آخرين.
وفي هذا الموسم شارك النجم المغربي في 28 لقاء بالدوري السعودي، وأحرز 13 هدفا، وصنع 6 ولعب الدور الأبرز في بقاء الفتح.
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