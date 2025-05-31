كانتي: ثنائية الدوري والكأس ثمرة العمل الجماعي

أعرب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق الاتحاد، عن فخره بالموسم الذي قدمه الفريق، مؤكدا أن التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك كان ثمرة العمل الجماعي.

وتوج اتحاد جدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهاية.

وحصد الاتحاد الثنائية المحلية بعدما توج من قبل هذا الموسم بلقب الدوري السعودي.

وقال كانتي عبر صحيفة الشرق الأوسط: "إنه موسم جيد، كنا نطمح للفوز بالألقاب، وكان هذا هدفنا، ولحسن الحظ فزنا باللقبين، ونحن فخورون جداً بذلك".

وعن مستواه الشخصي اللافت خلال الموسم، أجاب "لا، لا أعتقد أن الأمر يخصني فقط، الجميع لعبوا بشكل جيد، من الجماهير إلى اللاعبين والجهاز الفني، وعلينا الاستمتاع بهذه الفترة".

ورفع الاتحاد رصيده لـ 10 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين والأول منذ 2018 كثالث أكثر الفرق تتويجا بعد الأهلي (13) والهلال (11).