مواعيد مباريات السبت 31 مايو.. نهائي أبطال أوروبا والزمالك في ختام الدوري المصري

يقام لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر مساء اليوم السبت، وكذلك تختتم بطولة الدوري المصري بين الزمالك وفاركو.

ويمني باريس سان جيرمان نفسه للتتويج لأول مرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يسعى إنتر للتتويج الرابع بالبطولة بعد وصوله للنهائي للمرة الثانية خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

وفقد الزمالك أماله في الوصول إلى دوري أبطال إفريقيا أو التقدم في عن مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري.

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الدوري المصري

الزمالك × فاركو.. تقام المباراة في تماما لساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري السوبر المصري لكرةا لسلة

الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء أون سبورت 2.