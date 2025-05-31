"أرحل ويبقى الحب".. علي معلول يعلن نهاية مسيرته مع الأهلي

أصدر علي معلول نجم الأهلي بيانا يعلن رحيله عن النادي الأحمر بعد 9 سنوات في صفوف الفريق.

وجاء بيان معلول كما يلي:

جمهور الأهلي العظيم

تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي

أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عزّ الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبّة التي لا تُشترى، فإن كانت المسيرة تُقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يُقاس إلا بالمحبة والوفاء.

منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، اسمها "الأهلي".

تسع سنوات مرّت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يُشترى.

لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي" قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي.

يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يُرد.

سجّلت 53 هدفاً، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول" ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم.

اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول.

إلى أهلي وزوجتي وابنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم... شكراً لأنكم كنتم عائلتي، أما الجمهور، فأقول لهم، آن الأوان أن يغادر جسدي، لكنى أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي، أن يحمله كما حلمنا دائماً... نحو القمة.

أنا راحل، لكن الحب باقٍ

أحبكم للأبد

"على معلول"

وغاب معلول عن الأهلي لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس، تعرض له في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي.

وعاد معلول للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي بديلا أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، ثم أساسيا أمام طلائع الجيش بعد غياب استمر لـ 306 يوما.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.