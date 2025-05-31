كامل أبو علي: سنتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب.. وسددنا كافة ديون المصري

وعد كامل أبو علي رئيس المصري البورسعيدي بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين للموسم المقبل.

وأعلن كامل أبو علي رئيس النادي المصري تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه. (طالع التفاصيل)

وقال أبو علي في تصريحات نشرها حساب النادي: "الحصول على المركز الرابع إنجاز في ظل ظروف الفريق الحالية ولاعبي المصري أبطال، وشاهدت مباراة الحرس الأخيرة مع حمزة أبو علي وسعدنا جدا بالفوز".

وأكمل "أشكر ميمي عبد الرازق وسيكون على رأس لجنة التخطيط بالنادي، ونسعى لتدعيم الفريق الأول بشكل قوي خلال الفترة المقبلة".

ووعد "انتظروا التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المتميزين، وسنعود للتدريب ببورسعيد خلال الفترة المقبلة".

وأردف "فاتورة المشاركة الإفريقية باهظة للغاية ومع ذلك سعيد جدا بالتأهل للكونفدرالية ".

وشدد "ميزانية النادي تضاعفت مرات ومرات خلال السنوات الأخيرة، وندعم ميزانية النادي بما لا يقل عن 250 مليون جنيه".

وتابع "بدأنا في الخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة الاستثمارية، وأشكر محب حبشي محافظ بورسعيد على التزامه التام بدعم النادي المصري، وأقدر وبشدة عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، وسأدعم مركز شباب الاستاد عند البدء في مشروعه الجديد".

وأتم "غير راض تماما عن معدلات التنفيذ باستاد المصري، وسددنا كافة ديون المصري بنحو 250 مليون جنيه".

ماذا حدث؟

أعلنت محافظة بورسعيد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري تقدمه باستقالته.

وعقد المحافظ اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة المصري والجهة الإدارية المختصة للمحافظة على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.

ووافق محب حبشي محافظ بورسعيد على تأجيل موافقته على قبولة استقالة كامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وقرر المحافظ تأجيل الموافقة على الاستقالة لحين عودة أبو علي من خارج البلاد ومحاولة مجلس الإدارة إثنائه عن قراره.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.