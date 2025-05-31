الرحيل قريب بعد 9 أعوام.. سكاي: روما يتفق لتعيين جاسبريني مدربا للفريق

السبت، 31 مايو 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

جاسبريني - السوبر الإيطالي

توصل نادي روما إلى اتفاق لتعيين جيان بييرو جاسبريني كمدير فني للفريق خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن روما اتفق مع جاسبريني على تعيينه مدربا للفريق حتى 2028 ووضع مكافآت خاصة حال التتويج بالدوري الإيطالي أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأفادت الشبكة أن جاسبريني يستعد لإعلان رحيله من أتالانتا قريبا خلال مؤتمر صحفي بعدما استمر 9 أعوام في تدريب فريق مدينة بيرجامو.

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وأبهر المدرب البالغ من العمر 40 عاما الجميع بقدرته على تطوير المواهب الشابة وتنفيذ أسلوب لعب منظم وحديث، مما يزيد من أسهمه بحسب التقارير.

كما ظهر روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا الفرنسي على طاولة أتالانتا لخلافة جاسبريني.

ويقدم دي زيربي مستويات جيدة مع مارسيليا الذي اتتقل إلى تدريبه قادما من برايتون الإنجليزي.

جاسبريني صاحب الـ67 عاما يتولى تدريب أتالانتا منذ صيف 2017، وقاد الفريق خلال 427 مباراة.

ونجح جاسبريني في التتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي.

جيان بييرو جاسبريني أتالانتا روما الدوري الإيطالي
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