في الجول يكشف مقترح اتحاد السلة للموسم المقبل في دوري السوبر

السبت، 31 مايو 2025 - 00:41

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - كرة سلة

يفكر عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة ومحمد فتحي نائب الرئيس في تقديم مقترح جديد لـ دوري السوبر بدءا من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقترح سيتم طرحه على مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 3 يونيو قبل اعتماده بشكل رسمي.

ويكشف لكم FilGoal.com المقترح المقدم كالتالي

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-إقامة مرحلة المجموعات بشكل طبيعي ذهابا وإيابا ثم بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي.

-ربع النهائي: تقام بنظام best of 3، الذهاب على أرض صاحب الترتيب الأعلى والإياب على أرض صاحب الترتيب الأقل وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام في أرض الأول.

-نصف النهائي: تقام بنظام best of 5، أول مباراتين على أرض صاحب الترتيب الأعلى، والثالثة والرابعة على أرض صاحب الترتيب الأقل وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام في أرض الأول.

- النهائي: تقام بنفس طريقة نصف النهائي مع دراسة احتمالية إقامة المباراة الفاصلة في أرض محايدة حال اللجوء لها.

وتقام المباريات في السنوات الأخيرة في مرحلتي نصف النهائي بين صالتي برج العرب في الإسكندرية والقاهرة لحسم اللقب، وهو ما يتحدد سلفا.

ويتفوق الاتحاد السكندري في سلسلة نهائي السلة للموسم الجاري بنتيجة 2-1 على الأهلي.

ويحتاج زعيم الثغر للفوز في المباراة المقبلة لحسم اللقب، وفي حال فاز الأهلي في اللقاء الرابع سنصل للقاء فاصل يحسم البطل.

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