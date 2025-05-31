إمام عاشور: لولا زملائي لما سجلت 13 هدفا.. وهذه أفضل وأسوأ لقطة في الموسم

اختار إمام عاشور أفضل وأسوأ ولقطة مر بها خلال الموسم الحالي مع الأهلي، كما تحدث عن علاقته بمارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي خلال MBC مصر 2: "أحب مارسيل كولر على المستوى الشخصي، من أول يوم كان يتحدث معي ويبحث عن نجاحي وسط المنظومة، وعلاقتي به كانت قريبة جدا، وكنت أنفذ كل ما يطلبه مني في الملعب".

وأضاف "إذا قصرت في المران كان يتحدث معي وينصحني، وكان يركز أكثر في التدريب، وكان يدعم لاعبين كثر في الفريق وليس إمام فقط".

وتابع "كلنا نعلم من ألقى الزجاجات على كولر بعد مباراة صنداونز، ليس هو جمهور الأهلي، شعرت بالحزن لأنني كنت أحب كولر وكنت أتمنى استمراره لكنها سنة الحياة".

وواصل "جمهور الأهلي معتاد على الألقاب، سيعطيك العذر مرة ولن يقبله في المرة الثانية، واعتدت على الفوز بالألقاب، لابد في الموسم أحصد لقب أو 2 أو 3 ألقاب".

وشدد "كولر لم يتغير في الموسم الأخير له".

وعن علي معلول قال: "علي معلول من اللاعبين الذي كنت أتمنى اللعب بجوارهم وأقول له إنه من الشرف أنني وقفت بجوار في يوم من الأيام".

واستكمل "في الأهلي الكل يساعد بعضه، ولولا زملائي لما سجلت 13 هدفا، في لقطة الهدف الأخير عاد وسام أبو علي لمنتصف الملعب ليفسح لي المجال للتقدم وكان ممكنا أن مروان عطية أن يسدد لكنه مرر لحسين الشحات الذي فضل التمرير لي عن التسجيل، فهذا يرجع لـ "السلكان" بين اللاعبين".

واختار أفضل لقطة في الموسم، قائلا: "عندما رأيت اللاعبين ينظرون لي ويريدون أن أحصد لقب الهداف والجماهير تهتف لي لأسجل".

وعن أسوأ لحظة في الموسم الحالي، أجاب "بكيت بعد الخروج من إفريقيا في ظل الحضور الجماهيري الكبير في ملعبنا. ندخل البطولة من أجل الفوز باللقب، سنقدم كل ما لدينا من أجل التتويج".

وأردف "صنداونز ليس عقدة للأهلي فهم لم ينتصروا علينا، هم فريق جيد ومنظم ولديهم لاعبين جيدين".

وأتم "الكل كان في كامل تركيزه خلال اللقاء ومن الممكن لحظة سرحان تسببت في إقصائنا، كنا نتمنى تقديم شيئا للنادي وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي".