جراديشار: لم أكن أعرف الأهلي قبل قدومي ولكنه أكبر من أي فريق لعبت له

تحدث السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي الوافد في يناير الماضي عن مسيرته منذ بدايتها والفارق الذي شعر به مع انتقاله للأحمر.

وقال جراديشار في تصريحاته لقناة الأهلي: "نطق اسمي الصحيح هو نيتس جراديشار. يسمونني "جريدي" ولكني أحب اسمي جراديشار. شقيقتي الكبرى هي من اختارت لي اسم نيتس لأنه اسم المغني المفضل لها".

وأضاف "بدأت لعب الكرة في طفولتي وعمري عامين. كنت ألعب مع والدي وعلمني الكثير من المهارات وذهب بي إلى نادٍ في عمر الرابعة فأحببت كرة القدم كثيرًا".

وتابع "بدأت في نادٍ لم يعد له وجود الآن، ثم انتقلت إلى نادي كريم، وهو نادٍ صغير بالقرب من قريتي، ثم انتقلت مع المدرب لنادٍ آخر وبقيت هناك عامين، ثم انتقلت إلى ليوبليانا، ثم انتقلت إلى برافو وقضيت معه حوالي 12 عاما".

وأوضح "حين شعرت أنه لم يكن هناك مستقبل في هذا النادي انتقلت إلى روجاشكا في دوري الدرجة الثانية، ومن هناك إلى المجر ثم إلى الأهلي".

وأكمل "جماهير سلوفينيا تحب مشاهدة كرة القدم كثيرا عبر التلفاز ولا يذهبون إلى الملعب كثيرا، وأتمنى أن يزداد المشجعون في السنوات المقبلة. الكثافة السكانية قليلة في سلوفينيا ولكن كرة القدم هي الرياضة الأكثر متابعة في العالم".

وواصل "في سلوفينيا لم يعرفوا عني الكثير ولكن حين أتيت إلى مصر رأيت كيف يحب الناس كرة القدم وكيف وجدت مئات الآلاف من المتابعين يراسلونني ويتابعونني على مدار اليوم".

وكشف "كنت أشاهد مباراة مع فريقي فاتصل بي وكيلي وأخبرني أن لديه عرض جيد من نادٍ في إفريقيا. أخبرني أنه نادي القرن وأنه ريال مدريد الثاني. لم أكن أعرف شيئا عن الأهلي قبلها ولكني بحثت واكتشفت أنه يشارك في كأس العالم وحقق نتائج كبيرة ولذلك فكرت في القدوم".

وأضاف "كان نومي متقلبا في تلك الأيام الـ 3 ولكني رأيت أن الأهلي سيفيدني خصوصا مع وجود مدرب مثل مارسيل كولر والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع "القاهرة كانت رائعة حتى وأنا أشاهدها من الطائرة. هناك الملايين من الناس في هذه المدينة. لم أتوقعها بهذا الشكل وفوجئت بذلك في البداية".

وأوضح "في مباراتي الأولى أمام بيراميدز أعرف أن السعة لم تكُن كاملة لظروف خاصة ولكني فوجئت بمدى حب هذه الجماهير لفريقها. كولر لم يمنحني الكثير من التعليمات لأني انضممت لتوي مع الفريق. قبل المباراة لم نتحدث كثيرا فقد تمنى لي حظا موفقا وأخبرني بما يمكن فعله وقال لي: اذهب وستحرز هدفا".

وواصل "لم أعرف الكثير من أسماء اللاعبين في هذه المباراة الأولى أمام بيراميدز. كنت أعرف فقط "أوفا" (مصطفى شوبير) لأنه كان أول من قابلته. الآن أعرف الأسماء كلها بالطبع".

وتابع "المنافسة مع وسام أبو علي قوية لأنه مهاجم رائع. أعرفه قبل أن آتي إلى هنا وهو يسجل الكثير من الأهداف. من المهم أن يكون هناك مهاجم أنافسه فهذا يطور من أدائي".

وأكمل "بالتأكيد يحزنني عدم اللعب ولكن في الوقت ذاته هذه هي كرة القدم. أتدرب بشكل جيد ولكن وسام الآن في أفضل حالاته وبالتالي أتفهم قرار المدير الفني والمهم أننا نفوز".

وأوضح "وسام أتى من أوروبا مباشرة ويعرف إحساسي وبالتالي كان جيدا معي للغاية وكان من أول من تحدثوا معي".

وعن فارق الثقافات قال: "الثقافة مختلفة وأعتقد أني سأحافظ على ثقافتي ولكن سأتقرب أكثر من الثقافة المصرية وأتعرف عليها أكثر لأتأقلم معها".

أما عن شعوره بالقلق مع رحيل كولر قال: "نعم شعرت به بعض الشيء ولكن هذه هي كرة القدم. كان الأمر صعبا ولكن كان يجب التركيز على نيل الفرصة مع المدرب الجديد".

وواصل "ربما سيجلب ريبيرو شيئا جديدا للاعبين ويطور من الأداء. لعب بطريقة هجومية ضدنا (مع أورلاندو بايرتس) وهو مدرب يحب إحراز الكثير من الأهداف".

وأوضح "هدفي في بتروجت كان رائعا مع وجود عائلتي في المدرجات. شعرت أني سأغير الأمور حين نزلت وبالفعل سجلت من أول لمسة. أمي كانت هنا وبكت في هذه اللحظة فخرا ولا يمكنني وصف شعوري بذلك".

وعن المنافسة على الدوري قبل الفوز به قال: "تدربنا جيدا وكنا نعلم أننا يجب أن نفوز بالمباريات الـ 6 المقبلة لنفوز بالدوري، وشعرت باقتراب الدوري حين خسر بيراميدز مباراتين على التوالي، وبعد ذلك سجل وسام هدفا مهما أمام البنك الأهلي".

وأكمل "لعبت لفرق صغيرة من قبل وكل بطولة دوري لها أسلوبها. هنا في مصر يوجد الكثير من اللاعبين أصحاب المهارات الذين يحبون كرة القدم، والأهلي أعلى كثيرا من كل الأندية التي لعبت لها".

واختتم "أفضل اللعب كمهاجم ولكن إذا طُلب مني دورا مختلفا يمكنني اللعب كصانع ألعاب أو كجناح أيضا".