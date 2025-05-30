كهربا: تمريرة حسين هي أفضل ما فعله في حياته.. وهذا ما قلته عند انضمام إمام للأهلي

الجمعة، 30 مايو 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

إمام عاشور - محمود كهربا - جائزة أفضل لاعب

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق سعادته بتحقيق الأهلي للقب الدوري المصري وأثنى عن تمريرة حسين الشحات الحاسمة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ورحل كهربا عن الأهلي في يناير الماضي صوب الدوري الليبي.

وقال لاعب الأهلي السابق خلال MBC مصر 2: "سعيد بتحقيق الأهلي وزملائي للقب الدوري وأبارك لهم، افتقدهم ويتواصلون معي ويتابعوا أخباري بشكل يومي".

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وأضاف "بعد نهاية المباراة، قلت لحسين الشحات إن التمريرة الحاسمة لإمام هي أفضل شيء فعله في حياته، لأنني كنت على أعصابي لرغبتي في فوز إمام بلقب الهداف".

وتابع "وأرغب في إهداء اللقب لـ أمح الدولي رحمة الله عليه، صديقي وصديق إمام".

وأردف "اعتبر إمام شقيقي الأصغر، وكنت أسمع رأيه في العديد من المواقف، وقلت لهم في الأهلي عندما انضمامه "أتركوا لي إمام" من أجل أن ينجح".

وأكمل "في الأهلي هناك نظام، وأردته ألا يكرر أخطائي في الأهلي، وساعدت إمام كثيرا وهو ساعدني أكثر".

وواصل "إمام بكى عند رحيلي من الأهلي، كما بكى بعد مشكلتي في الإمارات وعودتي للقاهرة خلال السوبر المصري".

وأتم "رحلت عن الأهلي منذ 6 أشهر ودائما أقول للاعبين ساعدوا إمام".

ويتصدر إمام ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا بفارق هدفين عن ناصر منسي أقرب المنافسين الذي يستعد للقاء فاركو غدا السبت.

إمام عاشور كهربا الأهلي الدوري المصري
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