الاستعانة بصفة كونتي وهزيمة الهوس.. كيف يستعد إنتر لمواجهة باريس سان جيرمان

يواجه إنتر منافسه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وتمكن إنتر من الوصول للنهائي بعد مواجهة بايرن ميونيخ في ربع النهائي وبرشلونة في نصف النهائي ليكون المشوار شاق على الفريق.

ويعتبر هذا النهائي هو الثاني في الـ3 مواسم الأخيرة لإنتر، بميزانيات منخفضة كثيرا بالمقارنة مع جميع منافسه.

ويحتاج إنتر إلى صفة أشار إليها خافيير زانيتي نائب رئيس النيراتزوري وأسطورة النادي.

صفة كونتي

عندما درب أنطونيو كونتي فريق إنتر لمدة موسمين أكثر ما ميز الفريق هو إغلاق المباراة، كيف؟

عندما يتقدم فريق كونتي بهدف يتمكن من السيطرة بشكل كامل على مجريات المباراة حتى تنتهي، وهذه الطريقة مفيدة للغاية في البطولات والنظم المختلفة سواء الدوري أو دور خروج المغلوب.

قال كونتي من قبل عندما كان مدربا لإنتر في 2020: "يجب أن نتعلم قتل المباريات بالمعنى الرياضي عندما نمتلك الفرصة، علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى".

احتاج إنتر للوقت حتى تعلم الأمر، وخسر بطولة الدوري الإيطالي، لكن في الموسم الثاني فاز إنتر بفارق هدف واحد في 8 مباريات خلال بطولة الدوري الإيطالي وكانت أغلب هذه المباريات في الأمتار الأخيرة قبل حسم التتويج بالدوري.

"لا نغلق المباريات"

عبر خافيير زانيتي عن عدم قدرة إنتر بإغلاق المباريات خلال الموسم الجاري خاصة في الدوري الإيطالي.

وقال زانيتي لصحيفة Il Giorno: "لا أعتقد أن إنتر مرهق، إنه يلعب كرة قدم جميلة، ومن دواعي سروري مشاهدته، لكن إنتر في 2010 عندما كنا نتقدم بهدف دون رد نغلق المباراة تماما ونسيطر عليها كليا، سنحتاج إلى هذا في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان".

وأتم "لذلك أعتقد أننا خسرنا الدوري الإيطالي بعد الخسارة من بولونيا في مباراة الدور الثاني، لكن أثق في الفريق قبل لقاء باريس سان جيرمان".

"لا للهوس"

كان جوزيه مورينيو عندما كان مدربا لإنتر في 2010 قال قبل مباراة الإياب ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إن برشلونة لديه هوس التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مشجعون برشلونة كانوا يغنون نحن ذاهبون إلى مدريد خلال مباراتنا في دور المجموعات، ما أريد قوله للاعبيني هو أن يتبعوا الحلم وليس أن يجعلوه هوسا".

وأنهى "نحن نعتبر الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حلما وليس هوسا، بالنسبة إلى برشلونة إنه هوس".

ولذلك نفسيا بعد خسارة إنتر من مانشستر سيتي في نهائي 2023 من الممكن أن يعتبر هوسا، لذلك حذر سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر من الأمر.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان: "تجاوزنا خيبة أمل الدوري الإيطالي، رأيت عزيمة لا هوس، لا يجب أن يكون هناك هوس، بل تركيز صحيح، اللاعبون أثبتوا لي ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "طلبت من اللاعبين التركيز والعزيمة وليس الهوس، أريدهم أن يكونوا أحرار في عقولهم، لدينا أبطال عالميون في الفريق، علينا الدخول إلى الملعب برغبة وعزيمة ولا هوس، هذا هو المفتاح".

في النهاية، سواء توج إنتر بدوري أبطال أوروبا أو لا، فإن المشروع يعد ناجحا وذلك بأقل ميزانية من الأندية الكبرى في البطولة، لذلك قوة الإدارة التي تتمثل في جيوزيبي ماروتا ستستكمل مسيرتها والدخول في ميركاتو الصيفي بميزانية أكبر من الأعوام الماضية بعد العوائد الكبيرة إثر الوصول للنهائي.