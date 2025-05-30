سويلم: إلغاء الهبوط لأجل الإسماعيلي والأهلي أول من سانده.. وحقيقة رحيل طه عزت

كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية عن رأيه في مطالبة بيراميدز بالحصول على لقب الدوري، وسبب إلغاء الهبوط.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة دي إم سي: "لعبت لعام ونصف مع ناشئي الأهلي قبل الالتحاق بكلية الشرطة. أحب النادي الأهلي ومنظومته وأتمنى من الجميع السير على خطاه".

وأضاف "الأهلي بطل الدوري بلا جدال. لقد تسلم درع الدوري في الملعب وهو البطل وهذا الموضوع منتهي. أتمنى أن يُتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا، وتصعيده لمسألة النقاط هو حقه.. والرابطة لا تمانع تنفيذ قرار المحكمة الرياضية حين يصدر".

أما عن خصم نقاط من رصيد بيراميدز إن لم يلعب مباراة سيراميكا قال: "حين يكون لدى بيراميدز أو أي نادٍ آخر النية في عدم خوض المباراة فهو يتعمد انتهاك اللائحة وبناء عليه سيتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده".

وأوضح "الأهلي لم يكن غرضه انتهاك لائحة المسابقة. حتى وإن تم إجراء الجدول بالذكاء الاصطناعي فيجب مراجعة الأمور. لا يجوز أن نقول إن مباراة الأهلي والزمالك ستقام بعد 4 أيام وأنا أعلم أن هناك طرف واحد على الأقل بينهما سيطلب حكام أجانب".

وأكمل "هذا يضع ضغطا على اتحاد الكرة أيضا لتوفير الحكام الأجانب في وقت ضيق، وهذا القرار كان خاطئا بكل تأكيد، وأخبرت المسؤول عن المسابقات بضرورة مراجعة مواعيد الدور الثاني من الدوري".

وتابع "الرابطة لم تكن طرفا في موضوع اللجنة الأولمبية، ومسألة النقاط الـ 3 الآن أحيلت للمحكمة الرياضية الدولية. مجلس إدارة الرابطة اجتمع بدون عماد متعب واتخذ هذا القرار وهو حق له وفقا للائحة".

وكشف "عماد متعب لم يحضر اجتماعات الرابطة في الموسم الجديد، ولا أعرف ما إن كان أبلغ بالاستقالة أم لا. حين قابلته وسألته عن تواجده قال لي: أنا خارج الرابطة".

أما عن استمرار طه عزت في إدارة المسابقات من عدمه قال: "لا يمكن الجزم الآن. هناك اجتماع يوم الأحد لدراسة شكل الموسم الجديد. إنه مجتهد وانتهاء الدوري في الموعد المحدد نجاح للرابطة وينسب لطه عزت".

وعن عودة عامر حسين لإدارة المسابقات قال: "لا أعتقد أنه من الممكن حتى أن يفكر في التواجد في هذا الموقع مجددا. لقد منحه الكثير من السنوات وهو الآن بعيد تماما عن تفكيره.. والمسألة لم تُطرح في الرابطة أصلا".

أما عن لوم طه عزت على حديثه الإعلامي الأخير أوضح "ربما يكون هناك لوم شخصي حين أقابله. وهو طبق النظام بالطبع ولكن فيما يخص الأهلي والزمالك يجب الرجوع لمجلس الرابطة قبل إعلان القرارات".

وعن سبب إلغاء الهبوط قال: "لأجل النادي الإسماعيلي".

وأوضح "الأهلي أول من نادى بإلغاء الهبوط لأجل الإسماعيلي. ونتمنى أن نرى الإسماعيلي يستقبل النادي الأهلي في الإسماعيلية لأنه أول من وقف معه".

وأكمل "محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي قال في الاجتماع: نتمسك باللوائح ولكن لا يمكننا تخيل الدوري بدون الإسماعيلي".

وواصل "كان هناك إجماع على أهمية وجود نظرة في قانون الرياضة لضمان عدم تكرار السيناريو ذاته مع الأندية الشعبية بتوفير غطاء مالي يغطي نفقات كرة القدم، والاستثمار وشركات كرة القدم هي الحل".

وأخيرا عن إمكانية عودة الأهلي للعب في الإسماعيلية قال: "نتمنى ذلك. رأينا تغييرا من جماهير الإسماعيلي تجاه الأهلي.. وقريبا مجلس إدارة الإسماعيلي سيوجه دعوة لمجلس الأهلي للحضور إلى الإسماعيلية احتفالا بتتويج الأحمر بلقب الدوري".