الثنائية في قبضة النمور.. اتحاد جدة يحصد كأس خادم الحرمين بثلاثية ضد القادسية

توج اتحاد جدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهاية.

وحصد الاتحاد الثنائية المحلية بعدما توج من قبل هذا الموسم بلقب الدوري السعودي.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 10 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين والأول منذ 2018 كثالث أكثر الفرق تتويجا بعد الأهلي (13) والهلال (11).

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ووصف المباراة

أهدر لاعبو الاتحاد أكثر من فرصة محققة عن طريقة كريم بنزيمة وموسى ديابي.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 32 لصالح الاتحاد.

لكن بعد 3 دقائق حوّل كريم بنزيمة كرة عرضية في الشباك معلنا تقدم النمور بأول الأهداف.

وبعد 9 دقائق ضاعف حسام عوار النتيجة بعد متابعة لكرة ارتدت من يد الحارس.

وفي الدقيقة 45+5 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبرى إيمريك أوباميانج للركلة وسجلها مقلصا الفارق ومعلنا نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1 للاتحاد.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة في الدقيقة 66 فرصة الهدف الثالث للاتحاد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لإيزيكيل فيرنانديز لاعب القادسية في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90+4 أنهى بنزيمة اللقاء وحسم اللقب لصالح النمور بالهدف الثالث.

وكاد القادسية أن يقلص الفارق ويشعل الدقائق المتبقية لكن القائم تعاطف مع رايكوفيتش ليحسم الاتحاد اللقب لصالحه.