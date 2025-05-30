نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر ماركينيوس: نعلم ما هي نقاط قوة إنتر.. ونمتلك فرصة لكتابة التاريخ

يعلم ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه يعلم نقاط قوة إنتر في الملعب قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب أليانز أرينا.

وقال القائد البرازيلي في المؤتمر الصحفي للنهائي: "نحن نعمل بقوة في طريقة دفاعنا، لكن لن نغير نظامنا أو أسلوبنا".

وأكمل "منذ وصول لويس إنريكي علمنا على العقلية وكيف نتعامل مع مشاعرنا خلال 90 دقيقة وهو ما سمح لنا بتحقيق النتائج التي نرجوها.

وأردف "عندما نمر بلحظات صعبة، نكون قادرين على قلب الأمور لصالحنا، تحدثنا كثيرا هذا الأسبوع ومستعدون لإنتر ونريد إعادة الكأس معنا".

وتابع "أنا مخضرم الآن، أعشق الفريق ومن الرائع أن أكون جزءا منه، علينا ألا نرمي الضغوط على اللاعبين الشباب ونحافظ على التوازن".

واستدرك "نعلم ما هي نقاط قوة إنتر في الملعب وحللنا ذلك أيضاـ الأمر يتعلق بالتركيز على التفاصيل".

وأتم "نمتلك فرصة لكتابة التاريخ لهذا النادي وهذه هي الفرصة الثانية بالنسبة لي، وسنحاول تقديم أداء العمر خلال النهائي".

ويرغب إنتر في حصد لقبه الأوروبي الرابع والأول منذ 2010، فيما سيحاول باريس سان جيرمان في اقتناص ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.