الاتحاد العربي يعلن بطولاته حتى 2029

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بطولاته المنتظر إقامتها في الفترة بين 2025 وحتى 2029.

وعقُد اجتماعا اليوم الجمعة والذي يحمل رقم 78 وخلاله تم اعتماد جدول مسابقات الاتحاد العربي المقترحة للفترة من 2025 - 2029 المتضمنة 26 بطولة.

وستكون البطولات المنتظرة للاتحاد العربي

كأس العرب للأندية

كأس العرب للأندية سيدات

كأس العرب للأندية تحت 21 عاما

كأس العرب للأندية تحت 18 عاما

كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما

كأس العرب للمنتخبات سيدات

كأس العرب للمنتخبات سيدات تحت 20 عاما

كأس العرب للمنتخبات سيدات تحت 17 عاما

كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

كأس العرب لكرة الصالات

كأس العرب للأندية لكرة الصالات

يذكر أن مصر سيستضيف النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية في الصيف المقبل بشهر أغسطس كما كان محدد سلفا.

ويحمل النصر السعودي لقب آخر نسخة من البطولة.