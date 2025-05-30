الاتحاد العربي يعلن بطولاته حتى 2029

الجمعة، 30 مايو 2025 - 22:53

كتب : هاني العوضي

الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بطولاته المنتظر إقامتها في الفترة بين 2025 وحتى 2029.

وعقُد اجتماعا اليوم الجمعة والذي يحمل رقم 78 وخلاله تم اعتماد جدول مسابقات الاتحاد العربي المقترحة للفترة من 2025 - 2029 المتضمنة 26 بطولة.

وستكون البطولات المنتظرة للاتحاد العربي

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كأس العرب للأندية لكرة الصالات

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يذكر أن مصر سيستضيف النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية في الصيف المقبل بشهر أغسطس كما كان محدد سلفا.

ويحمل النصر السعودي لقب آخر نسخة من البطولة.

الاتحاد العربي لكرة القدم
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