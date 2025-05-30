خبر في الجول - تمت.. أحمد رمضان على أعتاب الأهلي

الجمعة، 30 مايو 2025 - 22:32

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان "بيكام" - الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم أحمد رمضان حسبما علم FilGoal.com.

أحمد رمضان

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وسبق أن كشف FilGoal.com أن هناك جلسة تجمع مسؤولي الفريقين عقب حسم الدوري المصري للتفاوض بشأن أحمد رمضان مدافع سيراميكا الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون أحمد رمضان خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

من هو أحمد رمضان؟

حامد فهيم مدربه في شباب الأهلي أطلق عليه لقب "بيكهام" لتميزه في الركلات الثابتة، كما شبَّهه أشقاءه بإبراهيم سعيد لإجادته حينها في مركزي الدفاع والوسط المدافع.

بدأ ممارسة الكرة بعمر 7 سنوات وتدرب في مدرسة الكرة بالسنبلاوين، انضم للأهلي بعد النجاح في الاختبارات على يد بدر رجب سامي قمصان طلب منه التحول من قلب دفاع لمنتصف الملعب وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

يعشق ديفيد لويز وتشيلسي ويشجع ريال مدريد في إسبانيا.

أعير من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

توج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر مرتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك لكن سيراميكا تمسك بالإبقاء عليه وجدد تعاقده لـ 3 مواسم إضافية.

أحمد رمضان الأهلي سيراميكا كليوباترا
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