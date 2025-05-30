خبر في الجول - تمت.. أحمد رمضان على أعتاب الأهلي

حامد فهيم مدربه في شباب الأهلي أطلق عليه لقب "بيكهام" لتميزه في الركلات الثابتة، كما شبَّهه أشقاءه بإبراهيم سعيد لإجادته حينها في مركزي الدفاع والوسط المدافع.

بدأ ممارسة الكرة بعمر 7 سنوات وتدرب في مدرسة الكرة بالسنبلاوين، انضم للأهلي بعد النجاح في الاختبارات على يد بدر رجب سامي قمصان طلب منه التحول من قلب دفاع لمنتصف الملعب وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

يعشق ديفيد لويز وتشيلسي ويشجع ريال مدريد في إسبانيا.

أعير من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

توج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر مرتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك لكن سيراميكا تمسك بالإبقاء عليه وجدد تعاقده لـ 3 مواسم إضافية.