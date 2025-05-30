في الجول يكشف موقف لاعبي الأهلي الجدد من المشاركة بمران ريبيرو الأول

ينتظم لاعبو الأهلي في المران غدا السبت لأول مرة تحت قيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق.

ويبدأ الإسباني مهمته استعدادا لكأس العالم للأندية المقرر انطلاقها الشهر المقبل، وبعد يومين من حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه.

FilGoal.com يكشف موقف لاعبي الأهلي الجدد من المشاركة في مران ريبيرو الأول

-يشارك حمدي فتحي في المران بدءا غدا السبت بعد انضمامه معارا من الوكرة القطري خلال مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

- محمود حسن "تريزيجيه" سينتظم في المران بدءا من 2 يونيو بعد نهاية مشواره مع الريان القطري وانضمامه بشكل نهائي للأهلي قادما من طرابزون سبور التركي.

- محمد علي بن رمضان في تونس بالوقت الحالي وسيعود بعد أيام قليلة للانتظام مع الفريق، علما بأنه خارج قائمة نسور قرطاج خلال التوقف الدولي لشهر يونيو المقبل.

- أرسل الأهلي طلبا رسميا للخلود من أجل مشاركة أليو ديانج في المران، وينتظر الأهلي الموافقة لأن عقد لاعب الوسط المالي ممتد مع النادي السعودي حتى 30 يونيو المقبل.

- أحمد خالد "كاباكا" العائد من الإعارة من مودرن سبورت استخرج تأشيرة السفر لأمريكا رفقة مجموعة من اللاعبين تحسبا حال نال إعجاب ريبيرو وانضم لقائمة مونديال الأندية.

- بعض اللاعبين استخرجوا التأشيرات بالفعل وربما يتم استبعادهم من القائمة النهائية قبل السفر لكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بنهاية مشوار الفريق في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.