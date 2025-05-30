نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر إنزاجي: الطرف الأضعف أمام سان جيرمان؟ هذا ما حدث منذ عامين

الجمعة، 30 مايو 2025 - 22:06

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - مدرب إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ضد مانشستر سيتي ساعد فريقه في التحضير لنهائي 2025 ضد باريس سان جيرمان.

ويلتقي إنتر مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب أليانز أرينا.

وقال المدير الفني لـ إنتر في المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أوروبا: "النهائي الذي خضناه منذ عامين يساعدنا بشكل كبير للتحضير للمباراة، نمتلك فريقا كاملا ونتدرب بشكل جيد وأي لحظة في المباراة قد تكون حاسمة".

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وتابع "رغم أننا نواجه باريس سان جيرمان لأول مرة في مباراة رسمية، إلا أننا خضنا مباراة في ملعب أليانز أرينا من قبل هذا الموسم وتغلبنا على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في ربع النهائي".

وأردف "الفوز على بايرن ميونيخ منحنا قوة كبيرة في نصف النهائي ضد برشلونة، واجهنا أيضا فرقا مثل أرسنال ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن واكتسبنا ثقة كبيرة مع استمرار مشوارنا في البطولة".

وأكمل "الطرف الأضعف في النهائي؟ النهائي يُقام من مباراة واحدة لـ 90 دقيقة، منذ عامين توقع الناس أن مانشستر سيتي سيسحقنا وهذا لم يحدث، في الواقع كنا نستحق الوصول للوقت الإضافي".

وأردف "مشاركة بافار؟ لدي بعض الأفكار وسنرى ذلك غدا الظهر ومن في حالة فنية أفضل، إذا أظهر بافار أنه في حالة فنية جيدة سيلعب، هو لاعب مهم لنا".

وأتم "عرض الهلال السعودي؟ بدون شك كما قلت سابقا فأنني أريد خوض هذه المباراة والتفكير فيها، وسبق أن قلت إنني سعيد في النادي ولدي كل شيء لأقوم بعمل جيد".

ويرغب إنتر في حصد لقبه الأوروبي الرابع والأول منذ 2010، فيما سيحاول باريس سان جيرمان في اقتناص ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.

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