نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر لاوتارو: نحن بحاجة لأداء مثالي.. وحظينا بالاحترام بفضل العمل الجاد

شدد لاوتارو مارتينيز قائد إنتر أن فريق بحاجة لأداء مثالي من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب أليانز أرينا.

وقال الهداف الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي لنهائي أبطال أوروبا: "نحن بحاجة لأداء مثالي، كوني قائد الفريق فهذا يحملني مسؤولية أكبر. أقول دائما أن كل مباراة بمثابة نهائي لنا، وفريق واحد قادر على الفوز بالكأس وعلينا أن نفكر بإيجابية.

وأكمل "سجلت العديد من الأهداف في مباريات مهمة في دور الأبطال، وسعيد بخوض ثاني نهائي لي في آخر 3 سنوات، وهذا بفضل العمل الجاد والتضحيات".

وسجل التورو 9 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم بدوري الأبطال.

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⚽️لاوتارو مارتينيز يضع إنتر في المقدمة بعد نجاح لافت في كسر مصيدة التسلل#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/taETwFM7sr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025

وتابع "تحسن أداءنا كفريق، وواجهنا منافسين أقوياء في أجواء صعبة وتغلبنا على لم تخسر لفترات طويلة".

وأردف "إنتر حظي بالاحترام بفضل العمل الجاد وعلينا أن نركز على أنفسنا، الآن يمكننا أن نجلب الكأس بعد فترة طويلة من الغياب ونريد تقديم أداءً مثاليا".

وأتم "النادي تبناني كما لو أنني ولدت هنا، وسأظل ممتنا لهم على ما قدموه لي، يمكننا غدا إعادة الكأس إلى ميلانو، وسنحاول الاستمتاع بهذه الأمسية".

ويرغب إنتر في حصد لقبه الأوروبي الرابع والأول منذ 2010، فيما سيحاول باريس سان جيرمان في اقتناص ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.