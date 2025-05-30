خبر في الجول - رويز يطلب اعتزال عادل والصباحي.. والثنائي يحسم موقفه

الجمعة، 30 مايو 2025 - 21:59

كتب : محمد جمال

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

طلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الثنائي محمد الصباحي ومحمد عادل الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.

وعلم FilGoal.com أن رويز استطلع رأي الصباحي وعادل في ذلك الأمر، ولكن الثنائي رفض ذلك وقرر الاستمرار في التحكيم.

وقرر رويز رفض منح الحكام الذين وصلوا لسن الـ 45 أي مباريات كحكام ساحة في المستقبل.

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وعلم FilGoal.com أن رويز خير الحكام الذين وصلوا لهذا العمر بين الاكتفاء بالعمل على تقنية الفيديو أو الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.

هذا الأمر ينطبق على السداسي محمود عاشور ونادر قمر الدولة ومحمد الصباحي ومحمد عادل ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

وفي إطار آخر يجهز رويز طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

يأتي ذلك في ظل عدم طلب أي من الطرفين لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وعلم FilGoal.com بوجود مفاضلة بين محمد معروف وأمين عمر لإدارة المباراة.

ويبقى معروف هو الأقرب لقيادة طاقم تحكيم نهائي الكأس.

وتقام المباراة يوم الخميس 5 يونيو.

محمد عادل محمد الصباحي الدوري المصري
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