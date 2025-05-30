خبر في الجول - لا مزيد من المباريات.. رويز يحسم مصير سداسي الحكام فوق الـ 45 عاما
الجمعة، 30 مايو 2025 - 21:51
كتب : محمد جمال
قرر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام رفض منح الحكام الذين وصلوا لسن الـ 45 أي مباريات كحكام ساحة في المستقبل.
وعلم FilGoal.com أن رويز خير الحكام الذين وصلوا لهذا العمر بين الاكتفاء بالعمل على تقنية الفيديو أو الاعتزال والعمل في لجنة الحكام.
هذا الأمر ينطبق على السداسي محمود عاشور ونادر قمر الدولة ومحمد الصباحي ومحمد عادل ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.
وفي إطار آخر يجهز رويز طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.
يأتي ذلك في ظل عدم طلب أي من الطرفين لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.
وعلم FilGoal.com بوجود مفاضلة بين محمد معروف وأمين عمر لإدارة المباراة.
ويبقى معروف هو الأقرب لقيادة طاقم تحكيم نهائي الكأس.
وتقام المباراة يوم الخميس 5 يونيو.
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