13 لقبا في 35 ظهور.. ريال مدريد يعلن رحيل فاييخو
الجمعة، 30 مايو 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد رحيل مدافعه خيسوس فاييخو.
خيسوس فاييخو
النادي : غرناطة
وانضم فاييخو لريال مدريد في 2018 وأعير لفرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني.
وخلال مسيرته مع الملكي شارك في 35 مباراة خلال 5 مواسم سجل هدفا وصنع آخر.
وفي الموسم المنقضي اكتفى بـ 4 مباريات خاض خلالها 135 دقيقة فقط.
وفاز فاييخو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب واحد في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس الملك، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.
كما شارك في أولمبياد طوكيو في 2020 مع منتخب إسبانيا الأولمبي وتوج بالفضية.
وأعلن ريال مدريد ضم ترينت ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول ودين هوسين من بورنموث.
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