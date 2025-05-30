13 لقبا في 35 ظهور.. ريال مدريد يعلن رحيل فاييخو

الجمعة، 30 مايو 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

خيسوس فاييخو - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد رحيل مدافعه خيسوس فاييخو.

وانضم فاييخو لريال مدريد في 2018 وأعير لفرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني.

وخلال مسيرته مع الملكي شارك في 35 مباراة خلال 5 مواسم سجل هدفا وصنع آخر.

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وفي الموسم المنقضي اكتفى بـ 4 مباريات خاض خلالها 135 دقيقة فقط.

وفاز فاييخو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب واحد في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس الملك، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

كما شارك في أولمبياد طوكيو في 2020 مع منتخب إسبانيا الأولمبي وتوج بالفضية.

وأعلن ريال مدريد ضم ترينت ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول ودين هوسين من بورنموث.

ريال مدريد خيسوس فاييخو الدوري الإسباني
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