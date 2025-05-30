مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة الحصول على إعفاء ضريبي في كأس العالم للأندية

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة إعفاء النادي من دفع الضرائب خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت بعض التقارير إلى أن الأهلي لن يدفع الضرائب كونه يمثل جمعية غير ربحية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "إعفاء الأهلي من الضرائب في كأس العالم للأندية؟ لا صحة لما يثار، وفيفا لم يبلغنا بأي تحديث بهذا الشأن وحتى الآن سيدفع النادي ضرائب نظير مشاركته".

وأتم موضحا "سيتم خصم نسبة تتراوح بين 17% لـ 21% من أرباح الأهلي نظير مشاركته في كأس العالم للأندية".

وسبق أن أبلغ فيفا مسؤولي الأهلي بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"فيفا أبلغنا بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "تم الاستعانة بمحاسب قانوني أمريكي للتنسيق مع المحاسب القانوني للنادي والإدارة المالية".

وأتم "نعمل على الأمر منذ فترة والضرائب المتوقع خصمها، نسبتها بين 17% إلى 21 % من أرباح المشاركة في البطولة".

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط، بالإضافة لمحمد أحمد "سيحا" حارس المقاولون العرب لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.