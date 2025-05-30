خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لنهائي الكأس.. والأقرب بين معروف وأمين عمر

يجهز الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

يأتي ذلك في ظل عدم طلب أي من الطرفين لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وعلم FilGoal.com بوجود مفاضلة بين محمد معروف وأمين عمر لإدارة المباراة.

ويبقى معروف هو الأقرب لقيادة طاقم تحكيم نهائي الكأس.

وتقام المباراة يوم الخميس 5 يونيو.

وكان FilGoal.com قد علم بوجود نية لتأخير موعد انطلاق المباراة من الثامنة مساء إلى التاسعة والنصف.

ويأتي ذلك بسبب أن اليوم يشهد وقفة عيد الأضحى المبارك.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.