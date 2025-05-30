انتهت نهائي كأس السعودية - القادسية (1)-(3) اتحاد جدة.. الكأس في قبضة النمور

الجمعة، 30 مايو 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الاتحاد أمام القادسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القادسية ضد اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الاتحاد في حصد الكأس لجمع الثنائية المحلية بعدما توج بلقب الدوري، فيما يرغب القادسية في الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه.

ويحمل اتحاد جدة 9 ألقاب من الكأس آخرها في 2018، فيما لم يحقق القادسية اللقب من قبل.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووول الثاااالث.. بنزيمة يسجل الثالث

ق 83: طرد إيزيكيل فرنانديز لاعب القادسية

ق 66: العارضة تمنع الهدف الثالث لاتحاد جدة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول أوباميانج يقلص الفارق من علامة الجزاء للقادسية

ق 45+4: ركلة جزاء للقادسية بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 43: جووول حسام عوار يضيف الثاني برأسية بعد متابعة لكرة ارتدت من يد الحارس

ق 34: جووول بنزيمة يسجل الأول بعد عرضية أودعها في الشباك بسهولة.

ق 32: الحكم يعود لأرض الملعب ويرفض احتساب ركلة جزاء.

ق 31: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ناتشو.

ق 26: موسى ديابي ينفرد ويهدر بتسديدة يتصدى لها الحارس

ق 20: لمسة من بنزيمة وتصدى سهل من كاستيلس

ق 3: تسديدة قوية من أوباميانج من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها رايكوفيتش.

بداية اللقاء

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