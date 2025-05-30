محمد شريف: لم يتحدث أحد معي من الزمالك.. وسأراجع العرض الأفضل في هذه الحالة

الجمعة، 30 مايو 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

شدد محمد شريف لاعب الخليج السعودي أنه لم يوقع أو يتفاوض مع الزمالك، وأوضح أنه لا يريد التعجل في حسم مستقبله.

محمد شريف

النادي : الخليج

وأصبح شريف لاعبا حرا بنهاية تعاقده مع الخليج السعودي الذي استمر بقميصه لموسمين عقب الانتقال له قادما من الأهلي.

وقال محمد شريف لاعب الخليج السعودي عبر قناة MBC مصر: "لم يتحدث أحدا معي من الزمالك ربما يكون الحديث مع وكيلي".

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وردا على طلبه مقدم 50 مليون للانتقال للزمالك أجاب قائلا: "لم يحدث ذلك، والنادي لم يتفاوض معي، ولا أعلم هل تفاوض وكيلي مع أحمد حسام ميدو".

وشدد "ليس لدي رغبة، ولا زال أمامي الوقت، ربما أعلن رغبتي فلا أتمم الاتفاق فأغلق الباب على نفسي في جهة أخرى، وأحب التواجد في المكان الذي أشعر فيه بالتقدير أكثر، ومن الممكن أن أعود للأهلي وربما استمر في الاحتراف وحتى الآن لم أحسم موقفي ولا أريد التعجل في قراراتي".

وأكمل "تدربت مع ميدو في وادي دجلة وساعدني للعب في الفريق الأول وله فضل عليّ".

وردا على أيهما يفضل الانتقال لبيراميدز أو الزمالك قال: "سأراجع العرض الأفضل، لكنني لا أنظر للأموال، أركز على المكان الذي سأضيف له وراحتي النفسية".

وكشف عن توقيعه للزمالك في وقت سابق "وقعت للزمالك في يناير أثناء تدريب إيهاب جلال للفريق ولم يتم التعاقد، لأن الزمالك لم يأخذ أي خطوة لم يتم إعلان الصفقة، وفي النهاية انضممت للأهلي خلال 48 ساعة فقط بنهاية الشهر".

وعن علاقته بمارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي أجاب: "كولر لم يساعدني كثيرا لأنني كنت أفضل اللعب بشكل مستمر، لأني مركزي يحبذ الاستمرارية، بينما هو يفضل المداورة".

وأردف "لم أر أي شيء سيء من كولر، وعقدت معه جلسة من أجل المشاركة بشكل مستمر، وكان رده أنه لا يريد الاعتماد على لاعب واحد في ظل ضغط المباريات، وبعد رحيلي بدأ الاعتماد على تثبيت التشكيل".

وأكمل "عندما انضممت للأهلي خرجت معارا للمشاركة وإثبات نفسي وأصبحت ثاني هدافي الدوري وعدت مجددا للأهلي وكسرت الدنيا، "أنا غلاوي في الملعب"، كولر كان لديه مشاكل مع كهربا وطاهر وأفشة، كان لديه مشاكل مع حوالي 10 لاعبين بسبب المشاركة".

وكشف رأيه بشأن انسحاب الأهلي من القمة: "كنت أفضل ألا ينسحب الأهلي من مباراة القمة، كان من الممكن أن تشارك في اللقاء وتفوز أو تخسر في الملعب وذلك من أجل الجمهور".

وأتم "دائما كان أفشة يمرر لي الكرة لأنني أتحرك بشكل جيد، وعندما كنت أنافس على جائزة الهداف كان يحاول مساعدتي لتحقيق اللقب، وهناك من كان يحاول أن يفرق بيني وبين أفشة ونتواصل سويا بشكل يومي وبعد المباريات".

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا.

وسبق له ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

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