تشكيل نهائي كأس السعودية - بنزيمة يقود اتحاد جدة.. وأوباميانج في هجوم القادسية

الجمعة، 30 مايو 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - حسام عوار - اتحاد جدة

يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة فيما يبدأ بيير إيمريك أوباميانح في هجوم القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية.

ويأمل الاتحاد في حصد الكأس لجمع الثنائية المحلية بعدما توج بلقب الدوري، فيما يرغب القادسية في الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه.

وجاء تشكيل القادسية

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حراسة المرمى: كوين كاستيلس

الدفاع: جهاد ذكري – ناتشو فيرنانديز – جاستون ألفاريز – أبو الشامات

الوسط: ناتيهان نانديز – تركي العمار – إيكي

الهجوم: كاميرون بويرتاس – خوليان كينيونيس – بيير إيمريك أوباميانج.

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فيما جاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: ماريو ميتاي – عبد الإله العمري - دانييلو بيريرا – مهند الشنقيطي

الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

كريم موسى ديابي – كريم بنزيمة – ستيفن بيرجفاين

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ويلتقي الفريقان على ملعب الجوهرة في التاسعة مساءً من أجل حصد اللقب.

ويعد الهلال حامل اللقب فيما يعد الأهلي الأكثر تتويجا برصيد 13 لقبا.

ويحمل اتحاد جدة 9 ألقاب من الكأس آخرها في 2018، فيما لم يحقق القادسية اللقب من قبل.

كأس خادم الحرمين الشريفين نهائي كأس السعودية اتحاد جدة القادسية
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