سبورت إيطاليا: الهلال يحضر عرضا ضخما لضم ثيو هيرنانديز

الجمعة، 30 مايو 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

يحضر نادي الهلال السعودي عرضا ضخما من أجل ضم ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان.

ووفقا شبكة سبورت إيطاليا فإن الهلال قرر أن يقدم عرضا رسميا لضم الظهير الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن وكيل اللاعب تواجد في مقر النادي اليوم الجمعة لمناقشة مستقبله مع إيلي تاري المدير الرياضي الجديد لميلان.

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وينفتح ميلان على بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل إذ لا يرغب النادي في رحيل لاعب جديد بشكل مجاني.

وسبق أن أبدى مانشستر يونايتد اهتماما في وقت سابق بضم ثيو لكن دون انتقاله.

ووفقا للتقرير فإن سعر بيع اللاعب تراجع ليتراوح بين 45-50 مليون يورو.

صاحب الـ 27 عاما ارتدي شارة قيادة ميلان خلال آخر موسمين.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 وتوج بلقبين.

وفي الموسم المنقضي شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 6 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ثيو هيرنانديز ميلان الدوري الإيطالي الهلال
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