في الجول يكشف جدول أعمال اجتماع فيفا مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 30 مايو 2025 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

خالد مرتجي - محمد سراج - سبورتس إكسبو

أجرى مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي الأهلي لبحث التحضيرات النهائية الخاصة بكأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا بمجموعة تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع يستهدف التحضيرات النهائية لجميع الفرق قبل الوصول لأمريكا لضمان تجربة سلسة واحترافية.

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ويسرد لكم FilGoal.com جدول أعمال الاجتماع في السطور التالي

- تفاصيل الوصول: تاريخ ووقت الوصول ومكان الوصول وإجراءات الدخول والترتيبات الخاصة بالنقل (الاستقبال/التوصيل).

- نظرة عامة على الجدول الزمني: الجدول الكامل خلال فترة الزيارة والاجتماعات الرئيسية، الزيارات، العروض التقديمية، أو الفعاليات وتحديد المضيفين أو المرافقين.

- الإقامة والضيافة: ترتيبات السكن أو الفندق والوجبات والاهتمامات الغذائية (بما في ذلك القيود الخاصة) والحقيبة الترحيبية أو هدايا (إن وجدت).

- الأدوار والمسؤوليات: من المسؤول عن كل جزء من عملية الوصول والإقامة ونقاط الاتصال لكل مجال (مثل الموارد البشرية، الدعم الفني، الخدمات).

- التجهيزات والمرافق: إعداد المكتب أو محطة العمل وصلاحيات الوصول، بطاقات الهوية، والأدوات المطلوبة وتجهيز غرف الاجتماعات والمعدات السمعية والبصرية.

- الاعتبارات الثقافية أو الخاصة: دعم لغوي إن لزم الأمر وقواعد الملابس، الآداب العامة، أو العادات ذات الصلة.

- خطة الطوارئ: خطط بديلة في حالة التأخير أو حدوث مشكلات وجهات الاتصال في الحالات الطارئة.

- مراجعة أخيرة وأسئلة: مراجعة النقاط النهائية ومناقشة مفتوحة لأي أمور لم يتم تناولها.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو المقبل.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

الأهلي كأس العالم للأندية فيفا
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