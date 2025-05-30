استعدادا لكأس العالم.. رومانو: العين أتم اتفاقه لضم باتريسيو

الجمعة، 30 مايو 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

روي باتريسيو

أتم نادي العين الإماراتي اتفاقه لضم روي باتريسيو حارس مرمى أتالانتا السابق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس البرتغالي بنهاية شهر يونيو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن العين اتم اتفاقه مع باتريسيو لضمه في فترة بطولة كأس العالم للأندية فقط.

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وانضم باتريسيو إلى أتالانتا قادما من روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك الحارس البالغ من العمر 37 عاما في 6 مباريات فقط واستقبلت شباكه 6 أهداف، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان العين في مفاوضات مع رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق.

وأعلن الأهلي رحيل ربيعة بشكل رسمي بعد انتهاء تعاقده وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وسافر ربيعة إلى دبي رفقة شقيقه لمقابلة وكيله سامر سلامة، لبحث خطوته القادمة سواء باستكمال المفاوضات مع نادي العين قبل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي أو مناقشة العروض السعودية حال عدم إتمام الاتفاق مع النادي الإماراتي.

باتريسيو العين كأس العالم للأندية 2025
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