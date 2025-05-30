شباب مصر يخوض الافتتاح.. مواعيد مباريات الفراعنة في كأس العالم للشباب

الجمعة، 30 مايو 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نسخته الـ24، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ويشارك في البطولة التي تشهد مشاركة شباب مصر، 24 منتخبا.

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ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي صاحب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.. تعرف على قرعة البطولة بالكامل بالضغط هنا

وتأتي مواعيد المنتخب المصري للشباب في دور المجموعات على النحو التالي:

السبت 27 سبتمبر

اليابان × مصر

الساعة 5 مساءً بتوقيت تشيلي (12 بتوقيت القاهرة)

الثلاثاء 30 سبتمبر

مصر × نيوزيلندا

الساعة 5 مساءُ بتوقيت تشيلي (12 بتوقيت القاهرة)

الجمعة 3 أكتوبر

مصر × تشيلي

الساعة 8 مساءً بتوقيت تشيلي (3 صباح السبت 4 أكتوبر بتوقيت القاهرة)

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم تحت 20 عاما بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الشهر الجاري.

واحتل شباب مصر المركز الرابع، خلف جنوب إفريقيا البطل، والمغرب الوصيف، ونيجيريا صاحب المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.

كأس العالم للشباب منتخب الشباب
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