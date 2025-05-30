مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: تلقينا عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الجزار

كشف مصدر بنادي غزل المحلة عن تلقى ناديه عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم مدافع الفريق عمرو الجزار.

ويمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com : "تلقينا 3 عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمرو الجزار ولم نحسم مصيره حتى الآن".

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم الحالي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.