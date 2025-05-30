مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: تلقينا عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الجزار
الجمعة، 30 مايو 2025 - 16:33
كتب : رضا السنباطي
كشف مصدر بنادي غزل المحلة عن تلقى ناديه عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم مدافع الفريق عمرو الجزار.
ويمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.
وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com : "تلقينا 3 عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمرو الجزار ولم نحسم مصيره حتى الآن".
عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.
المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.
وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.
واختتم غزل المحلة منافسات الموسم الحالي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.
نرشح لكم
في الجول يكشف جدول أعمال اجتماع فيفا مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025 مؤتمر الرمادي: الأمور يتم تضخيمها في الزمالك.. وهذا سبب تغيير ملعب التدريبات و3 رسائل شباب مصر يخوض الافتتاح.. مواعيد مباريات الفراعنة في كأس العالم للشباب خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة يانكون يودع الأهلي: فخور بأنني كنت جزءًا من الفريق الذي حقق 19 بطولة عضو الأهلي: لا أعلم شيئا عن مفاوضات رونالدو.. وتمنيت ضم صلاح في كأس العالم للأندية نبيه: سندافع عن أحلامنا في مونديال الشباب.. ونستعد بفترة إعداد متكاملة