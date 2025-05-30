خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال

الجمعة، 30 مايو 2025 - 16:11

كتب : رضا السنباطي

علاء عبد العال - الجونة

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه مع علاء عبد العال لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ورحل محمد عودة عن تدريب غزل المحلة بعد نهاية منافسات هذا الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة أتم اتفاقه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في انتظار التوقيع الرسمي خلال ساعات.

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وسيخوض علاء عبد العال تجربة غزل المحلة بعدما قاد الجونة خلال الموسمين الماضيين.

وقاد علاء عبد العال تدريب الجونة خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة.

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