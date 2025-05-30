سان جيرمان يضم القوة الضاربة لمواجهة إنتر في نهائي الأبطال

الجمعة، 30 مايو 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - بوكايو ساكا - كفاراتسخيليا

غادرت بعثة فريق باريس سان جيرمان إلى ميونيخ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس أمام إنتر الإيطالي العاشرة مساء السبت، في نهائي دوري الأبطال، المقرر على ملعب أليانز أرينا.

وضم لويس إنريكي القوة الضاربة لباريس من أجل خوض النهائي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - ماتفي سافونوف - أرناو تيناس

الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - ويليان باشو - لوكاس بيرالدو - نونو مينديش

الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - لي كانج ان - جواو نيفيز - سيني مايولو - إبراهيم مباي

الهجوم: خفيتشا كفارتسخيليا - عثمان ديمبلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا - زائير إيمري - جونكالو راموس

ويسعى باريس سان جيرمان للتتويج بالرباعية بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين.

ويمكن لباريس سان جيرمان أن يحقق السداسية حيث يشارك في كأس العالم للأندية، ويمكنه خوض السوبر الأوروبي أمام توتنام في حالة التتويج بدوري الأبطال.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد الفوز على حساب أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر، نجح إنتر في تجاوز برشلونة بنتيجة 7-6.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتأهل فيها باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته نهائي بطولة 2020 أمام بايرن ميونيخ.

أما إنتر فيخوض النهائي الأوروبي السابع، فتوج باللقب 3 مرات أعوام 1964، و1965، و2010، فيما خسر النهائي في 3 بطولات 1967، و1972، و2023.

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