ارتبط اسمه بالزمالك.. بطل الدوري الروسي ينضم لسباق التعاقد مع زحزوح

الجمعة، 30 مايو 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

أمين زحزوح - الجيش الملكي

انضم نادي كراستودار الروسي لسباق التعاقد مع المغربي أمين زحزوح لاعب الجيش الملكي.

أمين زحزوح

النادي : الجيش الملكي

الجيش الملكي

وارتبط زحزوح بالانتقال لنادي الزمالك وفقا لعدة تقارير مغربية.

وبحسب موقع لو سبورت 360، فإن كراستودار المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الروسي تقدم بعرض رسمي لضم زحزوح.

أخبار متعلقة:
وسط أحداث شغب جماهيري.. الوداد يشعل صراع التأهل القاري بالفوز على الجيش الملكي تقرير: أبرزهم ريال بيتيس.. الجيش الملكي يوافق على مناقشة عروض بيع نجمه في الصيف الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي

وأوضحت التقارير أن الفريق الروسي قدم عرضا بقيمة 3 ملايين يورو مقابل التعاقد مع زحزوح، بعد أن قدم مستوى كبيرا مع الجيش الملكي في الموسمين الماضيين.

زحزوح ارتبط أيضا بالانتقال لريال بيتيس الإسباني بداية من الموسم المقبل.

ويشترط نادي الجيش الملكي المغربي الحصول على مقابل مالي محدد بجانب نسبة حال تم بيع اللاعب من النادي الأوروبي.

وودع الجيش الملكي منافسات دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي أمام بيراميدز.

وخسر الجيش الملكي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا 4-1 بجانب الفوز في الإياب بهدفين دون مقابل.

ويلعب أمين زحزوح -24 عاما- في مركز صانع الألعاب وساهم في 25 هدفا مع الجيش الملكي هذا الموسم.

ونجح زحزوح في تسجيل 11 أهداف وصناعة 14 آخرين بمختلف المسابقات.

الجيش الملكي أمين زحزوح
نرشح لكم
الدحيل يعلن رحيل هدافه التاريخي مايكل أولونجا مؤتمر ناتشو: أحترم الاتحاد بطل الدوري ولكن مؤتمر بنزيمة: مباريات الكأس لا يوجد بها أنصاف حلول.. ونرغب في تحقيق الثنائية أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" تعلنان إطلاق زيوت "أدنوك فويجر" قائمة الجزائر - عودة بونجاح.. وانضمام محرز وآيت نوري لخوض وديتي رواندا والسويد مدرب الوداد: مواجهة إشبيلية كشفت جاهزيتنا لمونديال الأندية.. ورونالدو إضافة نتمناها سبورت: الخيار الخامس.. الأهلي ضمن وجهات رونالدو المحتملة للمشاركة في كأس العالم للأندية تكريم بونو ومشاركة أمرابط.. الوداد يخسر من إشبيلية بهدف تحضيرا لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
شباب مصر يخوض الافتتاح.. مواعيد مباريات الفراعنة في كأس العالم للشباب 34 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: تلقينا عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الجزار 54 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال ساعة | الكرة المصرية
مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا بـ130 مليون يورو لضم فيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال مدريد دفع 10 ملايين يورو لمشاركة أرنولد في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يضم القوة الضاربة لمواجهة إنتر في نهائي الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - رامي ربيعة يطير إلى دبي لاستكمال مفاوضات العين الإماراتي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506288/ارتبط-اسمه-بالزمالك-بطل-الدوري-الروسي-ينضم-لسباق-التعاقد-مع-زحزوح