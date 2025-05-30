ارتبط اسمه بالزمالك.. بطل الدوري الروسي ينضم لسباق التعاقد مع زحزوح

انضم نادي كراستودار الروسي لسباق التعاقد مع المغربي أمين زحزوح لاعب الجيش الملكي.

أمين زحزوح النادي : الجيش الملكي الجيش الملكي

وارتبط زحزوح بالانتقال لنادي الزمالك وفقا لعدة تقارير مغربية.

وبحسب موقع لو سبورت 360، فإن كراستودار المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الروسي تقدم بعرض رسمي لضم زحزوح.

وأوضحت التقارير أن الفريق الروسي قدم عرضا بقيمة 3 ملايين يورو مقابل التعاقد مع زحزوح، بعد أن قدم مستوى كبيرا مع الجيش الملكي في الموسمين الماضيين.

زحزوح ارتبط أيضا بالانتقال لريال بيتيس الإسباني بداية من الموسم المقبل.

ويشترط نادي الجيش الملكي المغربي الحصول على مقابل مالي محدد بجانب نسبة حال تم بيع اللاعب من النادي الأوروبي.

وودع الجيش الملكي منافسات دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي أمام بيراميدز.

وخسر الجيش الملكي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا 4-1 بجانب الفوز في الإياب بهدفين دون مقابل.

ويلعب أمين زحزوح -24 عاما- في مركز صانع الألعاب وساهم في 25 هدفا مع الجيش الملكي هذا الموسم.

ونجح زحزوح في تسجيل 11 أهداف وصناعة 14 آخرين بمختلف المسابقات.