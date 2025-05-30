ليفربول: سنحصل على مقابل مالي نظير إتمام صفقة ألكسندر أرنولد في يونيو

الجمعة، 30 مايو 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

ألكسندر أرنولد - ليفربول

كشف نادي ليفربول عن تفاصيل بشأن انضمام ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ألكسندر أرنولد من ليفربول في 30 يونيو القادم.

وأوضح ليفربول في بيان رسمي له: "يستطيع نادي ليفربول أن يؤكد قبول عرض من ريال مدريد لترينت ألكسندر أرنولد من أجل انتقاله عند فتح نافذة الانتقالات في يونيو."

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وأشار الريدز إلى أنه سيحصل على مبلغ مالي نظير خدماته، لتتم الصفقة بمجرد فتح باب الانتقالات في الأول من يونيو.

وكان ريال مدريد كشف في بيان رسمي عن مدة التعاقد التي تستمر لمدة 6 مواسم قادمة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2031.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأكد النادي الملكي أن ترنت سيشارك مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية 14 يونيو المقبل.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية يونيو 2025، إلا أن الطرفين اتفقا على خوض الدولي الإنجليزي لمونديال الأندية.

وحقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هويسن مدافع بورنموث.

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