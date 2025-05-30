بعد 11 عاما.. أليجري يعود لتدريب ميلان

الجمعة، 30 مايو 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

أليجري

عاد ماسيمليانو أليجري لتدريب ميلان بشكل رسمي بعد 11 عاما من رحيله.

ويتولى أليجري تدريب ميلان خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأعلن ميلان اليوم الجمعة تعاقده مع أليجري بشكل رسمي لتدريب الروسونيري.

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فيما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن أليجري وقع على عقد لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى راتبًا قدره 5 ملايين يورو يشمل المكافآت، حسب التقرير

أليجري كان مُرتبطًا بتدريب نابولي. لكن تزايد فرص أنطونيو كونتي في البقاء كمدرب لبطل الدوري لعب دورًا رئيسيًا في قراره بقبول عرض ميلان.

أليجري توج رفقة ميلان ويوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في 6 مناسبات وحقق لقب كأس إيطاليا 5 مرات.

في المقابل تولى كونسيساو مسؤولية ميلان في ديسمبر 2024 ليقود الفريق في 31 مباراة.

وحقق كونسيساو لقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على حساب إنتر 3-2، فيما خسر نهائي الكأس أمام بولونيا بهدف نظيف.

وختم ميلان موسم الدوري في المركز الثامن برصيد 63 نقطة.

ميلان أليجري
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