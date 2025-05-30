يانكون يودع الأهلي: فخور بأنني كنت جزءًا من الفريق الذي حقق 19 بطولة

وجه ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، رسالة وداع بعد رحيله عن تدريب الفريق.

وكشف الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تولى قيادة الفريق بدءًا من بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب يانكون عبر حسابه على فيسبوك: "‏٦ سنوات كانوا أكثر من مجرد شغل، كانت رحلة حب وانتماء ونجاحات مع نادي عمري ما هنساه".

وأكمل "‏كل لحظة قضيتها في التتش، وكل مباراة، وكل دمعة فرح بعد بطولة، ستظل محفورة في قلبي، و‏فخور بإنني كنت جزءًا من الفريق الذي نجح في تحقيق ١٩ بطولة مع الأهلي".

وأضاف "عملت مع حراس عظماء، أخوتي قبل أن يكونوا لاعبين، فخور بكل لحظة قضيناها، ‏لكن أكثر شيء لن أنسى حبه هو جمهور الأهلي."

ووجه رسالته للجماهير "‏أنتم القلب الحقيقي للنادي، أنتم الروح، أنتم من تعطوا المعنى لكل لحظة عشتها هنا."

واختتم رسالته "‏وقعت في حب مصر والمصريين من أول لحظة، وسأظل أحمل الحب في قلبي دائما، مصر أم الدنيا، وشكراً من قلبي لكل شخص دعمني وحبني، أنا واحد منكم وسأظل دائما واحد منكم".

مدرب الحراس البلجيكي البالغ من العمر 65 عاما، عمل في النادي الأهلي منذ سبتمبر 2019 حتى صيف 2026.

يانكون عمل في الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 102 مباراة، ومع رينيه فايلر 44 مباراة، وسامي قمصان 6 مباريات، ومارسيل كولر 160 مباراة، وعماد النحاس 6 مباريات.