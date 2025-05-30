الدحيل يعلن رحيل هدافه التاريخي مايكل أولونجا

أعلن نادي الدحيل رحيل المهاجم الكيني مايكل أولونجا الهداف التاريخي للنادي القطري.

ميكيل أولونجا النادي : الدحيل الدحيل

وانتهى تعاقد أولونجا مع الدحيل بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الدحيل عبر موقعه الرسمي: "لقد كان أولونجا مثالاً للاحترافية والانضباط داخل الملعب وخارجه، وساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات للنادي، كما ترك بصمة واضحة في تاريخ النادي من خلال أهدافه الحاسمة ومساهماته مع الفريق الأول لكرة القدم".

"أسرة نادي الدحيل تتمنى كل التوفيق لمايكل أولونجا في محطته القادمة ونؤكد أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام هداف الطوفان التاريخي.

"شكرا أولونجا.. ستبقى دائمًا جزءًا لايتجزأ من عائلة الدحيل".

فيما قال المهاجم الكيني: "لقد تشاركت مع الجميع هنا الكثير من اللحظات منها السعيدة والحزينة ولكنني استمتعت بالفعل كثيرا هنا ، اليوم أعلن رحيلي عن النادي مرفوع الرأس وأمضي قدما بحثا عن مستقبل جديد".

أولونجا هو الهداف التاريخي لنادي الدحيل القطري بواقع 130 هدفا.

وانضم أولونجا إلى الدحيل في يناير 2021 قادما الدوري الياباني.