عضو الأهلي: لا أعلم شيئا عن مفاوضات رونالدو.. وتمنيت ضم صلاح في كأس العالم للأندية

اختار محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي، لقطتين هما الأهم في عودة الفريق الأحمر للتتويج بالدوري.

ونجح الأهلي في الفوز بمبارياته الست الأخيرة في مسابقة الدوري، مستغلا تعثر بيراميدز مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلي، ليظفر الفريق الأحمر بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخه.

وأوضح سراج "هدف أحمد رضا أمام بيراميدز كانت اللقطة الأهم في العودة للتتويج بالدوري، ولكن أكثر اللحظات قلقا كان إنقاذ ياسر إبراهيم للكرة على خط المرمى أمام سيراميكا، في النهاية ربنا يوفق عندما يكون هناك اجتهاد ونوايا طيبة".

وأثنى عضو الأهلي على الروح الجيدة بين اللاعبين "لقطة إهداء حسين الشحات الهدف لإمام عاشور تعبر عن الروح الجيدة بين اللاعبين، ذكرتني بحسام غالي مع عماد متعب أمام دجلة".

وتصدر إمام عاشور نجم الأهلي قائمة هدافي الدوري المصري، ليتقدم على أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بـ12 هدفا، وناصر منسي مهاجم الزمالك بـ11 هدفا.

ويلتقي الزمالك أمام فاركو مساء السبت في ختام مسابقة الدوري.

وعن احتفال بيراميدز بالتتويج الدوري بعد فوزه أمام سيراميكا كليوباترا، رد سراج: "في النهاية البطل واحد وهو الأهلي".

وأكمل "طوال الموسم كان لدي ثقة في تتويج الأهلي بالدوري، ولكن أثناء مباراة بيراميدز بعد تلقينا هدف شعرت أن الأمور صعبة، حتى تسجيل هدف التعادل".

واعتبر سراج أن بطولة الدوري هذا الموسم استثنائية في تاريخ الأهلي "بطولة الدوري هذا الموسم لها طابع خاص للنادي الأهلي مثل نهائي دوري الأبطال أمام الصفاقسي 2006".

وردا على مفاوضات الأهلي مع كرستيانو رونالدو، رد سراج: "ليس لدي معلومة، ولكن إذا اخترت لاعب عالمي أتمنى تواجده مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فبالتأكيد سيكون محمد صلاح، ولكننا نملك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا وقادرون على الوصول بالأهلي لأبعد نقطة في المونديال".

وعن حقيقة وجود خلاف مع حسام غالي عضو مجلس الأهلي، أوضح سراج: "حسام غالي تواجد في كافة اجتماعات مجلس الإدارة الهامة، وما يميز حسام غالي أنه (مش بتاع شو)، وإذا غاب غالي عن مناسبة أو لم يتواجد في التصوير مع المجلس فذلك لا يدل على وجود خلاف".

وعبر عضو مجلس الأهلي عن إحباطه بعد الخروج الإفريقي "الخروج أمام صنداونز بدوري أبطال إفريقيا أصاب الجميع في الأهلي بإحباط شديد".

وتابع "لم يكن مناسبا أن يخوض الأهلي مباراة الإياب أمام صنداونز بنفس الطريقة التي خاض بها مواجهة الذهاب، إدارة المباراة لم تكن على نفس مستوى الحدث، وبالتالي التوفيق لم يكن من نصينا".

وأتم حديثه عن بطولة دوري الأبطال "الجيل الحالي كان يستحق أن يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي".

وخسر الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صنداونز إيابا بهدف لكل فريق، ليودع البطولة.

وعن رحيل رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء، رد سراج "نحافظ على قوام فريق قوي طوال 5 أو 6 سنوات، ولكن هناك بعض اللاعبين لديهم تطلعات وأهداف مختلفة هذا من حقهم، وأتمنى لهم التوفيق".

وأعلن سراج عن موعد سفر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم للأندية "بعثة الأهلي تسافر يوم 4 يونيو برئاسة محمود الخطيب".

وكشف سراج عن تفاصيل بشأن أسعار التذاكر في المونديال "فيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية، مباراة الافتتاح بين الأهلي وانتر ميامي يصل فيها سعر التذكرة 530 دولار للدرجة الأولى، و340 دولار للدرجة الثانية، مما أدى إلى أن الإقبال ليس كبيرًا على التذاكر".

وأكمل "سعة ملعب الافتتاح 62 ألف متفرج، تم حجز حوالي 14.500ألف تذكرة فقط، وهي نسبة قليلة نسبة إلى سعة الملعب".

ودعا جمهور الأهلي في أمريكا لدعم الفريق "أدعو جمهور الأهلي في أمريكا لدعم الفريق، 500 تذكرة تم حجزهم من جمهور الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، و200 تذكرة في المباراة".

وأضاف "كل فريق له 12 % حصة من التذاكر، وبقية الحصة من التذاكر مخصصة لبقية الجماهير، وهناك 13 شخصا مصريا اشتروا حصة لتذاكر مباراة الأهلي في دور الـ16 بكأس العالم للأندية".

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

واختتم حديثه بتوضيح موقفه من اقتناص بيراميدز مكانة الزمالك بقوله: "من الممكن أن يكون بيراميدز تواجد بدلا من الزمالك في ترتيب الدوري والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأمر متغير ومن الصعب أن يحصل على تاريخية وجماهيرية وعراقة الزمالك".