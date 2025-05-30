منافس الأهلي - فوت ميركاتو: بورتو حسم صفقة فيجا

توصل نادي بورتو البرتغالي إلى اتفاق مع أهلي جدة بشان ضم جابري فيجا لعب الوسط الإسباني.

ويستعد بورتو للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن بورتو توصل إلى اتفاق مع أهلي جدة لضم جابري فيجا مقابل حوالي 15-17 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن لاعب الوسط الإسباني سيوقع على عقد حتى 2030.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت في وقت سابق أن كومو الإيطالي وبورتو البرتغالي تقدما بعروض تطلب خدمات فيجا.

ة قرر إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

وذكر التقرير أن جابريل فيجا قرر عدم الاستمرار مع أهلي جدة والرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم استكمال عقده نظرًا للعروض التي جاءت للاعب ورغبة منه في العودة إلى أوروبا من جديد.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا القادم من سيلتا فيجو بنهاية الموسم المقبل.

وخاض فيجا مع الأهلي 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.